الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: نلتزم بالعمل مع مجلس النواب الليبي ودعم استقرار طرابلس

خوسيه سباديل
خوسيه سباديل

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بالعمل مع مجلس النواب الليبي ودعم استقرار البلاد، من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، مشددا على رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، اليوم الأربعاء، برئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية.

 

وقال سباديل، بحسب ما نقلت قناة "ليبيا الحدث": "إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة".

 

وأضاف: "أن الاتحاد الأوروبي حريص على العلاقات مع ليبيا ومواصلة المساهمة في دعم برامج التعاون في مختلف المجالات، وأهمية الاهتمام بالجنوب".

 

من جهته، أكد العقوري أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، مجددا التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

 

كما أكد أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وفقا لقواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس كان حريصا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين.

 

وأوضح أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم أن حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات.

 

وأفاد العقوري بأنه يأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب.

 

وأبدى رئيس اللجنة ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب.

 

وشدد على أهمية مشاريع التعاون المشتركة وخاصة تعزيز الحكم المحلي وفي قطاع التدريب وإعطاء اهتمام أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر.

 

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أطلقت مبادرة تتمثل في تشكيل لجنتين بين مجلس النواب والأعلى للدولة وإطلاق حوار سياسي للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية.

 

الاتحاد الأوروبي ليبيا تنظيم الانتخابات الليبية مجلس النواب ‏ الليبي خوسيه سباديل يوسف العقوري

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وائل لطفي

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