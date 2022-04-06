فاتن أمل حربي الحلقة 5.. نيللي كريم خائفة من سقوط حضانة بناتها حال زواجها الثاني

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم بمشهد خناقة بين طليقها “سيف” الذي يخوض بطولته النجم شريف سلامة مع “مستر سلامة” أحد مدرسين بناته وذلك بعد علمه بأنه طلب الزواج من “فاتن" التي تجسدها النجمة نيللي كريم.

وعند ذهاب “فاتن” إلى المدرسة لاستقبال بناتها بعد انتهاء اليوم الدراسي فوجئت بوجود “سيف” وأن هناك شجار كبير بينه وبين “مستر سلامة” وانتهى الأمر باستعداء الشرطة والذهاب إلى قسم الشرطة.

وهدد “سيف” “فاتن” بأنها في حالة الزواج من “مستر سلامة” سوف يرفع دعوى سقوط حضانة البنات منها وأنها لم تراهم مرة أخرى، وانتهى الأمر بالتصالح في قسم الشرطة بين الطرفين.

وقام الفنان محمد ثروت والذي يجسد دور محامي فاتن بالتواصل مع حماتها التي تجسدها الفنانة فادية عبد الغني من أجل التواصل معها لحل يمنع تعدي أبنها “سيف” المستمر على “فاتن” ووافقت بأنها ستتدخل في هذا الأمر بشرط عدم زواج نيللي كريم من شخص أخر.

ورفضت نيللي كريم طلب حماتها وطلبت منها أن تجعل ابنها “سيف” أن يكتب تعهد على نفسه إنها في حال تزوجها من أي شخص لم يأخذ منها حضانة بناتها حتى في حال وفاتها.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.

النجمة هالة صدقي.

الفنان محمد ثروت.

الفنان محمد الشرنوبي.

الفنان خالد سرحان.

الفنانة فادية عبدالغني.

الفنان محمد التاجي.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة لمياء الأمير.

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

إخراج ماندو العدل.

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.