بالتزامن مع الطقس المتقلب.. كيف تحافظ على نمو نباتاتك؟

هذه الأيام يمكن أن يكون تغير تقلبات الطقس المتقلب على نمو نباتاتك وتعطل إنتاجية الحديقة والمزرعة، يمكنك العمل فقط في الطقس وحوله أثناء بناء نظام مترابط أكثر استدامة ومرونة.

فيما يلي أمثلة ملموسة لكيفية حل مشاكل الطقس:

تعتبر الظروف الجوية مهمة جدًا عندما تكون بستانيًا جادًا، تأكد من معرفة درجة الحرارة والظروف قبل الخروج لرعاية نباتاتك.

هذا أكثر أهمية إذا كان لديك حديقة كبيرة أو مزرعة وكثير من المحاصيل لحمايتها أو إنقاذها إذا أصبح الطقس وحشيًا.

يمكن أن تساعدك أداة عالية الجودة مثل مقياس الرطوبة في التنبؤ بأمطار متفرقة ونوبات جفاف.

ازرع الأشجار حول حديقتك أو مزرعتك، حيث يمثل أحد الحلول المتوسطة إلى طويلة المدى للتخفيف من آثار الطقس السيئ على حديقتك في زراعة الأشجار المحلية حول الممتلكات الخاصة.

هذه الأشجار كمصدات للرياح وتوفر ملاذًا للملقحات وستخلق أيضًا جيوبًا صغيرة من الظلال التي يمكنك استخدامها لزراعة نباتات وخضروات أقل مقاومة للحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام كل حطام الأشجار لبناء تربتك وصنع السماد.

نشارة

التغطية جزء مهم جدًا من أعمال البستنة، مهما كان حجم إنتاج الغذاء لديك، فإن التغطية تجعل التربة أكثر صحة وأكثر ملاءمة لدعم النباتات على الرغم من الطقس الرديء.

النباتات أكثر عرضة للتغيرات في درجة حرارة الأرض من التغيرات في درجة حرارة الهواء، عندما تصبح الأرض شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، توقع أن تظهر على نباتاتك علامات الإجهاد، تمنعها التغطية من الضغط على تحول بسيط في درجة الحرارة وفوضى المناخ.

البيوت الزجاجية

البيوت الزجاجية ليست مبنية فقط لمظهرها، يمكنهم في كثير من الأحيان توفير أفضل ظروف النمو لنباتاتك في أي طقس.

يمكنك التحكم في الضوء والرطوبة وتدفق الهواء وتكوين التربة ودرجة الحرارة بسهولة، هذه العوامل هي أهم الأشياء التي تتطلبها نباتاتك، تعد زراعة الطعام في الداخل خيارًا آخر.

يمكن أن يساعد إنشاء نظام بستنة أو زراعة متجدد قوي نباتاتك على التعافي بسرعة من تأثيرات تقلبات الطقس القاسية.

علاوة على ذلك فإن التغييرات التي تجريها بما في ذلك زراعة الأشجار وبناء الأحياء الدقيقة، ستخلق ظروفًا مواتية للزراعة في حديقتك.