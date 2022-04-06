تباين إصابات كورونا اليومية فى عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 624 إصابة جديدة، كما تعافت 626 حالة إضافية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 550 ألفا و620 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1472 حالة عقب تسجيل حالة جديدة.

وفي الإمارات، ‌‎أعلنت وزارة الصحة تسجيل 215 إصابة جديدة بإجمالي 892 ألفا و929 حالة، وتماثل 614 شخصا للشفاء بإجمالي 871 ألفا و669 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عن 2302 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة، وتماثل 601 شخص للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و321 ألفا و95 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و179 حالة، وحالات الشفاء إلى مليونين و286 ألفا و233 حالة بنسبة 98.5%.