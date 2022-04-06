أوكرانيا: لا سبيل لوقف بوتين سوى حظر الغاز والنفط الروسي

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إن الحزمة الخامسة من العقوبات الأكثر صرامة ضد روسيا لن توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد كوليبا- في تغريدة عبر موقع "تويتر"، حسب ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء- الحاجة إلى فرض حظر على الغاز والنفط الروسي وعزل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقديره لتعزيز حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخامسة من حظر لواردات الفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية ومشغلي النقل البري.

واستدرك: "الأمر يتطلب فرض حظر على الغاز والنفط وعزل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت لوقف بوتين"، مشددًا على أن "الأوقات الصعبة تتطلب قرارات صعبة".