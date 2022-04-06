جاءت من لبنان .. المطربة هيام يونس صاحبة أغنية "وحوي يا وحوي"

من أشهر الأغنيات المرتبطة بشهر رمضان المعظم، أغنية "أصحى يا نايم صح النوم.. إحنا بقينا في شهر الصوم"، وقد ظهرت الأغنية لأول مرة خلال الفيلم الذي أنتج عام 1953، وأخرجه المخرج الكبير هنري بركات، تحت عنوان “قلب علي ولدي”، وقام ببطولته الفنان الكبير زكي رستم، والفنانة أمينة رزق، وشاركهما البطولة كل من: كمال الشناوي، شكري سرحان، سميحة أيوب وفاخر فاخر. والفيلم عن قصة للكاتب يوسف عيسي، وسيناريو للمخرج هنري بركات أيضا.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة بسيطة وعائلها أمين الخزينة بإحدي الشركات يدعي “طاهر”، ورغم أن حياة الأسرة تمضي في سعادة، إلا أن ظهور الراقصة “سهام”، في حياة طاهر أفندي، تجعل حياة الأسرة تتحول للنقيض، مع سهر طاهر المتواصل في الكبارية التي تعمل فيه سهام، والتي تستغله للحصول علي أموال منه بدعوي أنها تحبه، وعندما يعجز عن توفير متطالباتها والأموال لها، يختلس من عهدته وهي أموال الشركة التي يعمل بها فيدخل السجن، وعندما يخرج بعدما تاب عما أقترفه، يبدأ في البحث عن أسرته التي غيرت سكنها، وفي خلال بحثه يقابل الفتاة الصغيرة “بسيمة” والتي ترق لحاله وتصطحبه إلي منزلها، ليكتشف أنها ابنته عندما يقابل زوجته “رتيبة” وتتوالي الأحداث.

في فيلم “قلبي علي ولدي”، تقدم الفتاة "بسيمة"، الأغنية الأشهر في رمضان، والتي تعد من معالم الشهر الكريم، غير أننا لا نعرف عنها شيئا. فمن هي الطفلة بسيمة التي قدمت أغنية "اصحى يا نايم صح النوم.. احنا بقينا في شهر الصوم"؟.

ــ المطربة هيام يونس.. صاحبة أغنية "وحوي يا وحوي"

في كتابه شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية"، يقول المؤرخ والباحث في التراث الشعبي، خطاب معوض خطاب: "هيام يونس صاحبة أغنية "وحوي يا وحوي" تعد بنتا عجيبة جدا، حيث ظهرت في فيلم مصري واحد فقط لا غير، وكان عمرها يقرب من 5 سنوات وقتها، هذا الفيلم كان اسمه "قلبي على ولدي" من إنتاج سنة 1953، عن قصة يوسف عيسى وحوار بديع خيري وإخراج هنري بركات ومن إنتاج آسيا، ولنا أن نتخيل أن فيلما شارك فيه عدد من نجوم السينما المصرية الكبار أمثال شكري سرحان وكمال الشناوي وأمينة رزق وزكي رستم، ويتصدر أفيش وتيترات الفيلم اسم "نزهة وهيام"، وهيام هي نجمتنا هيام يونس، وأما نزهة فهي الفنانة نزهة يونس أخت هيام يونس الكبيرة.

ويتابع “معوض” موضحا: وهيام يونس في هذا الفيلم أدت دور بنت زكي رستم وأمينة رزق الصغيرة، وقام بأداء دور أخيها الكبير الفنان شكري سرحان، كما أدت أختها نزهة يونس دور أختها في هذا الفيلم، وقد قامت هيام يونس في هذا الفيلم بغناء أغنيتين من أجمل الأغاني هما "أنا ساعي بريد"، و"وحوي يا وحوي".

ــ هيام يونس من جبال لبنان إلي أضواء القاهرة

وهيام يونس أصلها لبناني من ضيعة تنورين الواقعة في شمال لبنان، وهي مواليد 28 يناير سنة 1948، ومن المعروف أن بدايتها الفنية كانت وهي في سن الرابعة، حيث غنت أغنية أم كلثوم "غني لي شوي شوي"، وفي الخامسة من عمرها شاركت في فيلمها المصري الوحيد "قلبي على ولدي"، وفي السابعة من عمرها شاركت في الفيلم اللبناني "إلى أين" الذي عرض في مهرجان كان السينمائي في منتصف خمسينيات القرن العشرين، ثم اعتزلت هيام يونس التمثيل بعدها واكتفت بالغناء فقط.

وقد لقبها الرئيس اللبناني بشارة الخوري بلقب أعجوبة القرن العشرين ووصفها الموسيقار محمد عبدالوهاب بأنها صاحبة أخطر إحساس، كما لقبت بلقب نجمة الشرق ومطربة القصائد والمطربة المثقفة، كما لقبها النقاد بلقب الجامعة العربية الفنية وذلك لأنها غنت بجميع اللهجات العربية.

ومن المعروف أن هيام يونس بجوار ممارستها الغناء كانت تكتب الشعر وتقوم بالتلحين، وهي مازالت تبدع حتى اليوم، ومن أشهر أغانيها: "يا حبيب الدار" و"تعلق قلبي طفلة عربية" و"ما باله لا يرحم" و"سمراء" و"رمت الفؤاد مليحة" و"سافر يا حبيبي" و"ارجع" و"إيش تنفع دمعات العين".

