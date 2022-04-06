«بسيط الدين»|عبد القادرر الطويل يحذر من ضياع ثواب الصيام

حذر الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من ضياع ثواب الصيام، مستشهدا بقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ صائمٍ حظُّهُ مِن صيامِهِ الجوعُ والعطَشُ".

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصائم يتحمل الجوع والعطش والتعب والإنهاك والإرهاق نتيجة الصيام، ويخالف ما أمر الله به بقول الزور، والأمور التي قد تستهين بها هي عند الله عظيمة.

واستشهد بقوله تعالى: “وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم”.

وبرنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام،وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك.

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