سكرتيرة حزلئوم.. ياسمين محمد تظهر في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي

تشارك الفنانة الشابة ياسمين محمد في مسلسل الكبير أوى الجزء السادس. وتلعب ياسمين دور سكرتيرة حزلئوم ضمن أحداث العمل، والذي يظهر في الحلقة الخامسة من العمل حيث يصطحبها معه للدوار عقب فشله في اللحاق بفرح الكبير المقرر أن يقام في حلقة اليوم وتنشب بين ياسمين والكبيرة عدد من المواقف الكوميدية.

ويواصل أبطال العمل تصوير أحداثه على قدم وساق، حيث أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، ويبقى لصناعه ما يقرب من أسبوع ليرفع المخرج شعار الفركش.

الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي

وفي أول ظهور لـ سما إبراهيم في المسلسل بدور «الكبيرة طحن» عمة الكبير وجوني وحزلئوم، قامت بتوبيخ الكبير على أفعاله وتهديدات المحافظ له بسحب العمودية من دوار الكبير بعد إهماله في شؤون المزاريطة لارتباطه بتربية أبناءه العترة وجوني.

بينما قامت الكبيرة طحن بتوبيخ الكبير ظهرت العلاقة بينها وبين جوني على ما يرام رغم أنهما يتقابلان للمرة الأولى ولكنها كانت أكثر ارتياحا لـ جوني، وجاء على لسان الكبيرة طحن «لازمة» طوال الحلقة كانت تقوم بقولها للكبير وهي «شكلك مش مظبوط».

وتواصلت الحلقة في إطار كوميدي بعد أن أجبرت «الكبيرة طحن» «الكبير» على اختيار فتاة بعينها وهي مربوحة ابنة قرية المزاريطة التي تعمل مع خالها في زراعة الأرض وشغل البيت وورشة الميكانيكا ورغم محاولات الكبير لاقتراح أي أسماء أخرى إلا أن الكبيرة أصرت على زواجه من مربوحة.

ورغم إصرار الكبيرة على زواجه بعد أسبوع إلا أنها وافقت على منح جوني مهلة لعمل دايت والعودة إلى فورمته الحقيقية وبعدها يتم زفاف الكبير على مربوحة وعلى أنغام أغنية أصالة أنا بتخان بدأ جوني تدريباته.

يعرض مسلسل «الكبير أوي» للنجم أحمد مكي عبر شاشة قناة ON يوميا في رمضان، وفي تمام الساعة السادسة والثلث مساء، ويشهد العمل الذي ينتمي للكوميديا أحداثا متسارعة وشيقة في إطار من الكوميديا.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

مسلسل «الكبير أوى» من بطولة أحمد مكي وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبوحجاج وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.