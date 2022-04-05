الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمل رمزي تشيد بـ«الاختيار 3»: يسرد ملحمة التضحيات للأجهزة الأمنية

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بمسلسل «الاختيار 3»، مؤكدة أنه عمل ضخم يوثق أحداث حقيقية مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة أمل رمزي، إن مسلسل «الاختيار» ساهم في زيادة الوعي بأهمية الأمن القومي المصري والمخاطر التي يتعرض لها، من خلال تجسد المخاطر التي تعرضت لها مصر في الفترات السابقة، وما زالت موضع وجود مما ساعد على المشاركة من قبل الشعب المصري بكافة أطيافه أن ينشغل بأهمية الأمن القومي المصري.

وتابعت أن مسلسل «الاختيار» ساهم في اطلاع المشاهد على الكثير من الأحداث التي مرت أمام الجميع ولكنها لم تكن بهذا التجسيد والتفاصيل، منوهة إلى أن تجسيد هذه الأحداث خلقت وعيا لدى المواطنين بأن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر مرت بأحداث كبيرة خلال السنوات الماضية وأبرزها العمليات الإرهابية التي كانت تقف خلفها الجماعات المتطرفة والتي كانت تريد إسقاط الدولة المصرية، لافتة إلى أن وعي الشعب المصري وحرص قيادته على البلاد وأمنها استطاعا أن يحافظا على الدولة وأمنها القومي.

ونوهت النائبة أمل رمزي إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية والحدودية التي تتعرض لها الدولة المصرية وساهم الشعب المصري العظيم وقيادته وجيشه وشرطته في الحفاظ على أمنها وحدودها، مؤكدة أن الشعب المصري لديه من الوعي ما يميزه عن غيره مما ساهم في الحفاظ على دولته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار مثل هذه الدراما التي تعمل على صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيقها بهدف تنشيط الذاكرة عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات والأزمات بفضل قيادته الحكيمة ووعيه الناضج.

مسلسل الاختيار مجلس الشيوخ أمل رمزي النائبة أمل رمزى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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