الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البساتين» و«مدينة نصر» ينظمان احتفالية ليوم اليتيم (صور)

الاحتفالية
الاحتفالية

نظمت إدارتي غرب مدينة نصر والبساتين التعليمية بمحافظة القاهرة، احتفالية بيوم اليتيم، من أجل إسعاد قلوب الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء ممن فقدوا ذويهم، جاء ذلك برعاية عبد العزيز زنار مدير عام إدارة البساتين التعليمية، وسحر الخولى مدير عام غرب مدينة نصر، اللذان شاركا فعاليات اليوم، مع الأطفال في مناخ أبوي تربوي مميز.

oo

 ونظم فريق عمل الإدارتين رحلة إلي الريف العربى أدخلت البهجة والسعادة للأطفال، ورسمت لوحة من المشاركة المجتمعية والإيثار وحب الخير والعطاء والاهتمام بالطلبة في مختلف المناسبات ودعمهم لبناء شخصية مصرية سوية. 

tyt

وأشار الدكتور إسماعيل السنوسى رئيس مجلس أمناء إدارة غرب مدينة نصر والمراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، إلي أن تجربة التؤامة بين الإدارتين تجربة متميزة تسمح بتبادل الخبرات والمشاركة والتكامل بهدف تقدم العملية التعليمية في الإدارتين لتكون نموذجا يحتذي به للصالح العام.

كما أكد على اهتمام المجلس بالطالب وتنمية قدراته ومواهبه ودمجه، وتنمية روح الولاء للمنزل والمدرسة والانتماء للوطن الحبيب مصر.

;;;

وحضور أحمد حافظ رئيس مجلس أمناء البساتين، ورئيس لجنة الحكماء بمجلس أمناء القاهرة، الذي تمني التوفيق للجميع وأعرب عن سعادته لإدخال البهجة والفرح علي قلوب الأطفال النقية.

ويأتي ذلك أيضًا بإشراف محمد زكريا موجه عام التربية الاجتماعية، وفريق العمل عبير فهمى موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، وعفاف محمود حسين موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة البساتين، وفريق العمل حمدية عزت، وهبة كمال، أميمة عبد السميع.

المشاركة المجتمعية العملية التعليمية عبد العزيز من المشاركة محافظة القاهرة التعليم الخاص ابناء الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

حبس خبيرة التغذية دعاء سهيل 4 أيام على ذمة التحقيقات

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

«خطة النواب»: لا صحة لزيادة الضرائب على المواطنين في الموازنة الجديدة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5 -4-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة