«البساتين» و«مدينة نصر» ينظمان احتفالية ليوم اليتيم (صور)

نظمت إدارتي غرب مدينة نصر والبساتين التعليمية بمحافظة القاهرة، احتفالية بيوم اليتيم، من أجل إسعاد قلوب الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء ممن فقدوا ذويهم، جاء ذلك برعاية عبد العزيز زنار مدير عام إدارة البساتين التعليمية، وسحر الخولى مدير عام غرب مدينة نصر، اللذان شاركا فعاليات اليوم، مع الأطفال في مناخ أبوي تربوي مميز.

ونظم فريق عمل الإدارتين رحلة إلي الريف العربى أدخلت البهجة والسعادة للأطفال، ورسمت لوحة من المشاركة المجتمعية والإيثار وحب الخير والعطاء والاهتمام بالطلبة في مختلف المناسبات ودعمهم لبناء شخصية مصرية سوية.

وأشار الدكتور إسماعيل السنوسى رئيس مجلس أمناء إدارة غرب مدينة نصر والمراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، إلي أن تجربة التؤامة بين الإدارتين تجربة متميزة تسمح بتبادل الخبرات والمشاركة والتكامل بهدف تقدم العملية التعليمية في الإدارتين لتكون نموذجا يحتذي به للصالح العام.

كما أكد على اهتمام المجلس بالطالب وتنمية قدراته ومواهبه ودمجه، وتنمية روح الولاء للمنزل والمدرسة والانتماء للوطن الحبيب مصر.

وحضور أحمد حافظ رئيس مجلس أمناء البساتين، ورئيس لجنة الحكماء بمجلس أمناء القاهرة، الذي تمني التوفيق للجميع وأعرب عن سعادته لإدخال البهجة والفرح علي قلوب الأطفال النقية.

ويأتي ذلك أيضًا بإشراف محمد زكريا موجه عام التربية الاجتماعية، وفريق العمل عبير فهمى موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، وعفاف محمود حسين موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة البساتين، وفريق العمل حمدية عزت، وهبة كمال، أميمة عبد السميع.