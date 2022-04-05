الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائبة برلمانية تقترح الاعتماد علي خلط الشعير بالقمح لسد عجز الاحتياجات

النائبة البرلمانية
النائبة البرلمانية الدكتورة سارة النحاس

تقدمت النائبة البرلمانية الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مناسبًا لتصنيع الخبز لسد عجز الاحتياج تزامنًا مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في طلب الإحاطة أنه عملا  بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم توجيه طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن "إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مناسبًا لتصنيع الخبز" تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من تداعياتها رفع أسعار القمح والغلال خلال هذه الفترة.

وأشارت النائبة في طلبها أن بما مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي ضوء التجارب والأبحاث العلمية الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وجب علينا تفعيل آليات إنتاج خليط اقتصادي داخل مخابز الدولة ،مقترنا بتوسيع التصنيع الزراعي الاختيار أنسب الحبوب التي يمكن إضافتها مع القمح لإنتاج خليط من الدقيق لتصنيع الخبز يحافظ على نفس القيمة والجودة الغذائية برغيف الخبز الحالي، كما يساعد في تخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج.

 وأضافت كما يجب  وضع سعر توريد للشعير في مواعيد معلنة، وذلك تحفيزا للمزارعين للعناية بزراعته أثناء موسم، أن العائد سيكون مجزيا وإنقاذهم من استغلال معظم التجار، وإنشاء جمعية أو رابطة لمنتجي الشعير للبدء خطوة الزراعة التعاقدية وخصوصا في الأراضي التي ترتفع فيها نسبة الملوحة، و كذلك عمل مبادرة توعية المزارعين بكيفية مساهمتهم بزراعة الشعير لسد الفجوة القمحية.

مجلس الوزراء البرلمان وزارة الزراعة الدستور حرب استيراد روسية لوحة سعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين والحكومة تجيز الجمع بين إضافات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5 -4-2022

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

تفاصيل ضبط «دعاء سهيل» خبيرة التغذية الشهيرة عل القنوات الفضائية

إحباط تهريب عملات تعود للعصر العثماني والسلطان حسين كامل بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة