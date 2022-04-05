نائبة برلمانية تقترح الاعتماد علي خلط الشعير بالقمح لسد عجز الاحتياجات

تقدمت النائبة البرلمانية الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مناسبًا لتصنيع الخبز لسد عجز الاحتياج تزامنًا مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في طلب الإحاطة أنه عملا بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم توجيه طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن "إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مناسبًا لتصنيع الخبز" تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من تداعياتها رفع أسعار القمح والغلال خلال هذه الفترة.

وأشارت النائبة في طلبها أن بما مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي ضوء التجارب والأبحاث العلمية الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وجب علينا تفعيل آليات إنتاج خليط اقتصادي داخل مخابز الدولة ،مقترنا بتوسيع التصنيع الزراعي الاختيار أنسب الحبوب التي يمكن إضافتها مع القمح لإنتاج خليط من الدقيق لتصنيع الخبز يحافظ على نفس القيمة والجودة الغذائية برغيف الخبز الحالي، كما يساعد في تخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج.

وأضافت كما يجب وضع سعر توريد للشعير في مواعيد معلنة، وذلك تحفيزا للمزارعين للعناية بزراعته أثناء موسم، أن العائد سيكون مجزيا وإنقاذهم من استغلال معظم التجار، وإنشاء جمعية أو رابطة لمنتجي الشعير للبدء خطوة الزراعة التعاقدية وخصوصا في الأراضي التي ترتفع فيها نسبة الملوحة، و كذلك عمل مبادرة توعية المزارعين بكيفية مساهمتهم بزراعة الشعير لسد الفجوة القمحية.