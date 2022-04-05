الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديسة جوليانا

كنيسة
كنيسة

تحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى القدّيسة جوليانا من كورنيلون العذراء، وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولدت جوليانا بين عامي 1191 و 1192م بالقرب من لييج في ببلجيكا، وقد أصبحت يتيمة في الخامسة من عمرها. 

وتابع: أودِعت تحت رعاية الراهبات الأوغسطينيين في دير مونت كورنيلون، حيث قضت معظم حياتها في السادسة عشرة من عمرها، بدأت تشاهد رؤى من الرب يسوع ومريم العذراء طلبا منها الصلاة من أجل تأسيس عيد من شأنه أن يساعد الناس على أن يعبدوا المسيح في سر القربان الأقدس. وطلب الله من جوليانا أن تسعى لإقامة عيد حيث يُكرّم المؤمنون، ويطلبون فيه المغفرة عن الأوقات التي أبعدوا أنفسهم عن يسوع في سر الإفخارستيا.

لم تكن جوليانا متأكّدة بأنها قادرة على إنجاز المهمّة التي أمر بها الله، وطلبت منه مرارًا أن يجد شخص آخر أفضل منها.

وتابع: انتظرت جوليانا ما يقارب ال20 عامًا، إلى أن تم اختيارها كرئيسة للدير، للإفصاح عن الرؤى ورغبة الله لقد سلّمت السرّ إلى معرّفها وإلى العديد من الشخصيات الكنسية. كان القرار بالإجماع هو أنه لا يوجد شيء في القانون الإلهي يعارض إقامة عيد خاص تكريمًا للسر الأقدس. لكن أكثر من أيّد جوليانا واعترف بقيمة تأسيس العيد، كان روبرت دي ثوريت، أسقف لييج.

وأضاف: وقد أمر أن يُحتفل بهذا العيد داخل أبرشية لييج في عام 1246. لكن لسوء الحظ، توفّى الأسقف ثوريت قبل إنجاز العيد، ولم يتم إضافته إلى رزنامة الأبرشية. ولكن سرعان ما نشأت معارضة لتأسيس العيد. 

واختتم قصتها قائلا: جادل البعض بأن يوم الخميس المقدس (خميس الأسرار) كان بالفعل عيد الإفخارستيا، حيث يُحتفل في ذلك اليوم بتأسيس يسوع لسرّ القربان المقدس لكن يوم الخميس المقدس هو جزء من ثلاثية الآلام، وهي فترة حزينة تركز على آلام وموت المسيح وأصبحت جوليانا هدفًا للإضطهاد الشديد من قِبل رجل حصل على منصبه في المجتمع من خلال المؤامرات والرشوة. لقد أثار الرجل غضب السكان المجاورين ضدها، فاضطرت إلى مغادرة المنطقة. في وقت لاحق تم تبريرها في المحاكم من خلال تأثير أسقف لييج نفسه وعُزِل مضطهدها، وتمت إعادتها إلى رئاسة ديرها في عام 1247 أُعيد المضطهِد الغاضب إلى منصبه، ونجح مرة أخرى في طرد القديسة فقضت السنوات الأخيرة من حياتها في عزلة في نامور ، توفيت في 5 إبريل عام 1258 ودُفنت في فيليرز. 

الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليك الاب وليم عبد المسيح وليم عبد المسيح لكنيسة الكاثوليكية وليم عبد المسيح سعي

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