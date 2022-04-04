الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راجعين يا هوى- الحلقة 3.. نور النبوي وسلمى أبو ضيف «قط وفار»

مسلسل راجعين يا هوى
مسلسل راجعين يا هوى

يخوض نور النبوي معركة حامية مع سلمى أبو ضيف تذكر المشاهدين بمعارك القط والفار وما يتركانه لدى المشاهد من حيرة في تحديد موقفه من الخصمين وإلى أي جانب ينحاز، وذلك من خلال أحداث مسلسل “راجعين يا هوى” الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

في توليفة جذابة، يعكس الثنائي طارق (نور النبوي) وابنة عمه ولاء (سلمى أبو ضيف) الصراع الدائر بين أسرتيهما، عندما يتعارك الاثنان حول أحقية كل منهما في الركنة أمام بيت عمهما بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) العائد من أوروبا، والذي ذهبا الاثنان لزيارته في ذات الوقت بالصدفة، ويتطور العراك ليصل إلى حد المنافسة على كسب ود عمهما ومحاولة كل منهما إقناعه بالذهاب إلى بيته دون الآخر.

تأصل هذا الصراع بين طارق وولاء بسبب الماضي السيئ بين أسرتيهما، والذي يعود إلى الخلاف بين أمين وفطين والديهما بسبب الميراث الذي وزعه الجد بشكل غير عادل قبل وفاته، لتتولد بينهما الضغينة التي أورثاها إلى أفراد عائلتيهما بعد وفاتهما معاً في حادث سيارة مشكوك في ملابساته، و عندما يأتي الشقيق الأصغر بليغ أبو الهنا إلى مصر للبحث عن حقه في الميراث يجد نفسه متورطاً في حل النزاع بينهم جميعاً و إعادة التحقيق في حادث شقيقيه.

مسلسل “راجعين يا هوى” من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير وهنا شيحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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