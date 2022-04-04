إصابة 4 أشخاص فى سقوط مصعد بمستشفى بالإسكندرية

أصيب 4 أشخاص، إثر سقوط أحد المصاعد داخل أحد المستشفيات، بمنطقة طوسون، شرقي مدينة الإسكندرية.

كان قد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة يفيد بسقوط أسانسير داخل أحد المستشفيات بمنطقة طوسون، ووجود إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين إصابة أربعة أشخاص، وهم مريضان وعاملان بالمستشفى، والإصابات من بسيطة إلى متوسطة وأغلبها كسور.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.