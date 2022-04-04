الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة ربة منزل بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، حبس متهمين بسرقة شقة ربة منزل بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة  كمية من المشغولات الذهبية- بعض الأجهزة الكهربائية- 3 هواتف محمولة - عملات معدنية – 7 ساعات ماركات مختلفة) من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى وكمية من المسروقات المستولى عليها) وأقروا بالتصرف فى باقى المسروقات، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع تلك المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة الكهرباء حبس القاهرة قسم شرطة اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

للمعلمين.. 15 معلومة عن مكافأة المشاركين في امتحانات الشهادة الاعدادية

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان