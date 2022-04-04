يقرأ القرآن ويمنع التدخين.. طقوس فؤاد المهندس قبل الصعود إلى المسرح

كل فنان له طقوس وعادات قبل الدخول على خشبة المسرح أو قبل تصوير العمل الفني سواء فيملًا أو عمل تليفزيوني أو مسرحية، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي ترك لنا أعمالًا مازال لها تأثير وصدى على الجمهور.

وخلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي، قالت الفنانة الراحلة سناء يونس، إن فؤاد المهندس له طقوس وعادات قبل البدء على الصعود للمسرح وهي: أن يأتي قبل المسرحية بساعتين ونص، يقف على الخشبة وينتظر المجموعة، وأنا أخذتها منه وتعلمت منه مجيء المسرح مبكرًا يظل يتأمل في المسرح، ثم يرفض التدخين بشدة، والهمس واللمس، يرفضه تمامًا.

وتابعت: «قبل بدء المسرحية يعقد معنا اجتماع يومي لمناقشة ما سنفعله وما سيتم فعله، ونعيش في جو الرواية والمسرح ونتناول المشروبات، ويدق الجرس عند بدء الاجتماع، ثم يقرأ القرآن الكريم عبد بدء الاجتماع».

وأشارت إلى أنها تعلمت منه الكثير وتنسب كل نجاح له، لافتة إلى أن كل فنان يقترب منه يتطبع بطباعه، ومنهم عادل إمام، منوهة إلى أنه ملتزم للغاية في كافة الأعمال التي يقوم بها.

وأكدت أن هناك 4 روايات مثلتها مع الراحل فؤاد المهندس، وتعلمت منه الالتزام والانضباط، وأن آتي يوميًا قبل بدء العمل بساعة أو ساعتين اتأمل في خشبة المسرح.

وفى لقاء مع الفنان عبد المنعم مدبولي، قال الفنان فؤاد المهندس، أنا مش عشاق الأكل ومن الأكلات التي من الممكن أن اتناولها بالليل الفتة والرز معمر، ومكرونة بالباشميل كنت أتناولها الساعة 4 الفجر، منوها إلى أن الأكل لذيذ، مع دقة المخلل البلدي التي تأتي من سيدنا الحسين، وأحب أيضا لسان العصفور مع اللحمة، وكنت مرة عند صديق لي منع الدكتور عنه تناول الفلفل الأخضر ولكنى قلت له أنا أتنازل عن عشر سنين من عمري ولن أتنازل عن أكل الفلفل.