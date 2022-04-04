خلال اللقاء اليومي.. محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات التأمين الصحي لمواطن

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عقد لقائه اليومي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام ، و في مستهل لقائه وجه بسرعة إنهاء إجراءات التأمين الصحي لمواطن من ناحية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم يعانى من ضعف بالسمع ويحتاج إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة وتركيب سماعة.

وكلف محافظ المنوفية، إدارة العلاقات العامة باصطحاب المواطن لمستشفى التأمين الصحى لتسهيل الإجراءات اللازمة مراعاة لظروفه الصحية، مشدداً على كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بتبني موهبة طفلة من ذوى الهمم من قرية مناوهلة بمركز الباجور تجيد عمل مجسمات صلصال و عرض منتجاتها الفنية بقاعة المراسم بقصر ثقافة شبين الكوم ، فضلا عن صرف دعم مادى من المحافظة لتوفير الاحتياجات اللازمة لممارسة هوايتها وتنميتها كونها نموذج فريد لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة.

وخلال اللقاء ، استمع "أبو ليمون" لمواطنة من مركز شبين الكوم تتضرر من وقوع تعدى على قطعة أرض خاصة بها ، وعلى الفور كلف بنزول لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وبالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالديوان العام ورئيس الوحدة لفحص الشكوى على الطبيعة وعرض تقرير مفصل في غضون ثلاثة أيام.

كما كلف المستشار القانوني للمحافظة بالفحص وإبداء الرأي القانوني حيال شكوى معلم بمدرسة جنزور الإعدادية المشتركة ببركة السبع يتضرر من خصم شهرين من راتبه ويلتمس رفع الضرر الواقع عليه نظراً لظروفه الإجتماعية، كما كلف رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين خلال اتصال هاتفي بإعفاء موظف بالوحدة المحلية بقرية شبراباص يبلغ من العمر 59 عاماً يتضرر من نقله إلى القسم الهندسى بالوحدة نظراً لظروفه الصحية وفى لفتة إنسانية قرر محافظ المنوفية تخفيض الغرامة المرورية الواقعة على مواطنة من كفر الشبع بالشهداء تعول ثلاثة أبناء أحدهم من ذوي الهمم.