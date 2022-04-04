الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة والدة زوجته فى انهيار سقف غرفة بالشرقية

انهيار سقف
انهيار سقف

لقى شخص مصرعه فيما أصيبت والدة زوجته باشتباه نزيف بالمخ، إثر انهيار سقف غرفة عليهما بقرية عمريط دائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "محمد ال ب" 50 عاما، مقيم بعمريط، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وإصابة والدة زوجته "منتهى م ع" 70 عاما، باشتباه نزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية انهيار سقف غرفة مبنية من الخشب والسدة تعيش فيها سيدة مسنة، وأثناء تواجد زوج نجلتها لزيارتها انهار سقف الغرفة عليهما، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة أبوحماد صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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