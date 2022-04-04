الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير إدارة مصر القديمة التعليمية يتفقد سير امتحانات رابعة ابتدائي

الجولة
الجولة

تفقد ياسر عمر، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية واتباع الإجراءات الاحترازية.

ويؤدي اليوم الاثنين تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون مدة كل امتحان من امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، 45 دقيقة اي ما يعادل مدة حصة دراسية لكل مادة.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية حتى 6 أبريل الجاري.

كما قررت المديريات والإدارات التعليمية إلغاء إجازة السبت في جميع المدارس التي تحصل عليها، وذلك نظرا لجدول الامتحانات بالبدء اليوم السبت.

عدد اسئلة امتحان شهر أبريل لرابعة ابتدائي

ووفقا للكتاب الدوري، تتكون الامتحانات في كل مادة من 15 سؤالا على أن تكون الدرجة الفعلية للامتحانات 30 درجة وتقيس الأسئلة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

المقررات الدراسية  لامتحان شهر أبريل لرابعة ابتدائي 

وحددت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية لجميع المواد المقررة فى امتحان شهر أبريل:

المحور الثالث كامل مادة اللغة العربية.

الوحدة الثانية الوحدة الثالثة حتي نشاط رقم 7 بمادة العلوم.

الوحدة الأولى+ الوحدة الثانية حتى درس رقم 4 بمادة الدراسات الاجتماعية.

الوحدة 7 و8 و9 و10  منهج (connect ) بمادة اللغة الإنجليزية.

باقي الوحدة السابعة الوحدة الثامنة والوحدة التاسعة حتى رقم 14 بمادة الرياضيات.

المحور الثالث ومن المحور الرابع العقيدة فقط حتى الدرس الثالث بمادة التربية الدينية.

المحور الثالث حتى الدرس رقم 10 (السلامة فى المنزل) بمادة المهارات مهنية.

المحور الثالث والمحور الرابع حتى الدرس رقم 2 لمادة تكنولوجيا lct.

pp
pp
تكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

«تداول زيت غير صالح للاستهلاك الآدمى بالأسواق».. الحكومة ترد

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان