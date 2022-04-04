مدير إدارة مصر القديمة التعليمية يتفقد سير امتحانات رابعة ابتدائي

تفقد ياسر عمر، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية واتباع الإجراءات الاحترازية.

ويؤدي اليوم الاثنين تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون مدة كل امتحان من امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، 45 دقيقة اي ما يعادل مدة حصة دراسية لكل مادة.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية حتى 6 أبريل الجاري.

كما قررت المديريات والإدارات التعليمية إلغاء إجازة السبت في جميع المدارس التي تحصل عليها، وذلك نظرا لجدول الامتحانات بالبدء اليوم السبت.

عدد اسئلة امتحان شهر أبريل لرابعة ابتدائي

ووفقا للكتاب الدوري، تتكون الامتحانات في كل مادة من 15 سؤالا على أن تكون الدرجة الفعلية للامتحانات 30 درجة وتقيس الأسئلة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

المقررات الدراسية لامتحان شهر أبريل لرابعة ابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية لجميع المواد المقررة فى امتحان شهر أبريل:

المحور الثالث كامل مادة اللغة العربية.

الوحدة الثانية الوحدة الثالثة حتي نشاط رقم 7 بمادة العلوم.

الوحدة الأولى+ الوحدة الثانية حتى درس رقم 4 بمادة الدراسات الاجتماعية.

الوحدة 7 و8 و9 و10 منهج (connect ) بمادة اللغة الإنجليزية.

باقي الوحدة السابعة الوحدة الثامنة والوحدة التاسعة حتى رقم 14 بمادة الرياضيات.

المحور الثالث ومن المحور الرابع العقيدة فقط حتى الدرس الثالث بمادة التربية الدينية.

المحور الثالث حتى الدرس رقم 10 (السلامة فى المنزل) بمادة المهارات مهنية.

المحور الثالث والمحور الرابع حتى الدرس رقم 2 لمادة تكنولوجيا lct.