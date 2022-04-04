الاتصالات: 111% تراجع مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن مؤشر قطاع الإتصالات في البورصة المصرية سجل نحو 1498 نقطة خلال يناير 2022، مقارنة بنحو 1609 نقطة عن نفس الفترة عام 2021، بتراجع سنوي بلغ 115%، وشهري 111%، بعد أن سجل في ديسمبر 2021 نحو 1613 نقطة.

وأشار التقرير، الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هى: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

في سياق متصل ، أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحللين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 11562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 14054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 4563 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة.

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة