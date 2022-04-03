الاختيار 3 الحلقة 2.. دور «والدة الرئيس» يعيد نادية رشاد للفن بعد غياب

جسدت الفنانة نادية رشاد، شخصية والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور لها اليوم مع بداية الحلقة الثانية التي عرضت مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، عبر قنوات أون تي في، ومن خلال المنصة الإلكترونية «واتش إت».

وبدأت «رشاد» الحديث مع الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبارك له منصبه الجديد الذي عُيّن فيه بدلًا عن المشير محمد حسين طنطاوي، وقام «السيسي» بتقبيل رأسها، في الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3».

وعادت الفنانة نادية رشاد من جديد للساحة الفنية بعد سنوات طويلة امتنعت فيها عن التمثيل، وذلك بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في يوم الأم المثالية.

ملحمة «الاختيار 3»

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.