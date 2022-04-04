الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تغطية خدمات التأمين الصحي لنحو 70 مليون مواطن إنجاز للدولة

صورة أرشيفيىة
صورة أرشيفيىة

قال النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصحة شهد طفرة كبرى وغير مسبوقة طوال السنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالمبادرات الصحية، التي قدمت لعشرات الملايين مثل مبادرة 100 مليون صحة للعلاج من فيروس سي أو التصدي بقوة لقوائم الانتظار، أو المبادرات الصحية الرئاسية الخاصة بالمرأة والطفل والتي قدمت لهم العديد من الرعاية الصحية.

وقال عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الأحد، أن ما أعلنته وزارة الصحة عن تغطية نظام التأمين الصحي القديم لنحو 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر، حيث يقدم خدمات مميزة للمواطنين دون تحمل أي أعباء، لافتا، إلى أن التكفل عبر نظام التأمين بالمتطلبات الصحية والمساهمة فيها لنحو 70 مليون مواطن، إنجاز حقيقي ضخم يحسب للدولة المصرية وقيادتها.

ولفت، إلى أن هذه المبادرات الصحية النوعية والضخمة، ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين، وقال أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة تضاعفت خلال السنوات الماضية، وبالتوازي معها الميزانيات المرصودة والمخصصة لقطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية .

وأكد النائب البرلماني، على أن مصر على الطريق الصحيح صحيًا وتعليميًا وفي الانطلاق نحو التنمية الشاملة للمستقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية مبادرة لدعم صحة المواطنين ، منها مبادرة 100 مليون صحة والتى اهتمت بدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية. حيث تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 2018، يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

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