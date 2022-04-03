الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بحبه وبموت فيه».. إلهام شاهين: عادل إمام لم يغضب مني بسبب «الهلفوت»

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، أن الفنان الكبير عادل إمام لم يغضب منها بسبب حصولها على جائزة عن فيلم الهلفوت، متابعة: "دا عادل إمام نجم النجوم جائزة ايه اللي يزعل منها دا أن بالنسبة له حاجة قد كده، ده أكبر نجم في مصر".

 

وقالت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المُذاع على قناة "المحور" مساء الأحد، إن عادل إمام أكبر من أي جوائز، متابعة: “بحبه وبموت فيه وهو أستاذ الأساتذة”.

 

وأشارت إلى أنها شاركت مع عادل إمام في فيلم رمضان فوق البركان، وأنه غضب منها لقبولها هذا الدور لأنه قال لها إمكانياتك أكبر منذ هذا الدور.

 

وتابعت: "قولت له لو هعدي قدام الكاميرا عشان انت فيها، أنا موافقة، فقالي إن إمكانياتك قوية وعملتي دور قوي في الهلفوت، أنا بعشق عادل إمام، بس بقالي فترة مبكلمهوش، لأنه مبيردش على حد في التليفونات، وآخر مرة التقينا، كان في سحور، ابنه أو زوج بنته عمله في رمضان الماضي".

عادل امام رمضان إلهام شاهين رمضان فوق البركان قناة المحور بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة برنامج العرافة

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