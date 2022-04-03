الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والمصابين للمركز الطبي العالمي، لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث بالطريق الإقليمي بلبيس- العاشر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة "أحمد. ع. م" 40 عامًا مقيم القاهرة، وإصابة كل من "أحمد. ج. ال" 35 عامًا و"أحمد. ص. م" 31 عامًا و"صلاح. س. ع" 60 عامًا مقيمين الفيوم مصابين بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ.

 

شاب حادث انقلاب سيارة ملاكي الطبى العالمى الاسعافات الأولية العاشر من رمضان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية

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وائل لطفي

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