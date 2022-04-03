مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والمصابين للمركز الطبي العالمي، لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث بالطريق الإقليمي بلبيس- العاشر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة "أحمد. ع. م" 40 عامًا مقيم القاهرة، وإصابة كل من "أحمد. ج. ال" 35 عامًا و"أحمد. ص. م" 31 عامًا و"صلاح. س. ع" 60 عامًا مقيمين الفيوم مصابين بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ.