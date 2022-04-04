بنك المعرفة يعلن جدول ورش العمل المجانية

أعلن بنك المعرفة المصري عن جدول ورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك خلال الفترة من ١ حتى ١٥ أبريل.

رابط جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري: https://www.ekb.eg/ar/events

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بأهمية الاستفادة ورش العمل المجانية.

ويعد بنك المعرفة المصري (EKB) هو أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

ويمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين، حيث يوفر بنك المعرفة المصري مقاطع فيديو، ومقالات، وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم في إطار القرن الحادي والعشرين.