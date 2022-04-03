صيانة كورنيش البحر في رأس البر استعدادًا لموسم شم النسيم

تابع وليد الشهاوي، القائم بأعمال رئيس مدينة رأس البر في دمياط ونواب المدينة؛ آخر الاستعدادات لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٢، حيث تابع استمرار أعمال صيانة كورنيش البحر بطول الشاطئ إثر تأثره بالنوات والعوامل الجوية خلال موسم الشتاء وصيانة البرجولات الخشبية بالإضافة لاستكمال أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة.

واستطاعت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، بقيادة الدكتورة دينا أبو صير، من الانتهاء من اعتماد لجنة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعدد ٦٠ مركز ووحدة رعاية أولية بمحافظة دمياط، وذلك طبقًا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية، حيث تم ذلك على مدار ثلاث مراحل بواقع ١٨ منشأة بالمرحلة الأولى و٢٤ منشأة بالمرحلة الثانية و١٨ منشأة بالمرحلة الثالثة.