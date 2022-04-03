الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يُرشح «هان دوك-سو» لرئاسة الوزراء بحكومته

يون سيوك - يول
يون سيوك - يول

رشح الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي "يون سيوك - يول"، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق "هان دوك - سو" كأول رئيس للوزراء في حكومته المقبلة.

وقال يون، خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب): "أعتقد بأن المرشح “هان دوك-سو” هو الشخص المناسب للإشراف على مجلس الوزراء وتنسيقه والقيام بشؤون الدولة بناء على خبرته الوفيرة في كل من القطاع الخاص والحكومة".

وشغل هان، البالغ من العمر 72 عامًا، عددًا من المناصب العليا في الحكومة الكورية الجنوبية، بما في ذلك مناصب وزير المالية ورئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق روه مو-هيون، وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، وبهذه الصفة، لعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

سول رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟