محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاى

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، وبدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، والذي قارب على الانتهاء بنسبة ٩٨%، كما تابع المحافظ أعمال رصف عدد من الشوارع الأقل من ٦ أمتار بالطبقة الأسمنتية وأعمال إنشاء مركزي تنمية الأسرة وطب الأسرة في القرية.

وأشاد المحافظ بقرب انتهاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي ضمن مجموعة مشروعات خدمية تقدمها المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" لتقديم وتوفير حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين القرية دون الحاجة إلى اللجوء للمدينة لقضائها، حيث يضم المجمع مقرات (الوحدة المحلية القروية، المجلس المحلي، وحدة التضامن الاجتماعي، السجل المدني، مكتب الشهر العقاري، مكتب التموين والمركز التكنولوجي)، حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال به 99% بتكلفة مالية 10 ملايين جنيه، ليتصدر بذلك قائمة المجمعات الخدمية الجاري إنشاؤها ضمن المبادرة، والبالغ عددها 9 مجمعات خدمية بمركز زفتى.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ١٠٧٥ مشروعًا داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤.٤ مليار جنيه.