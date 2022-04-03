الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، وبدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، والذي قارب على الانتهاء بنسبة ٩٨%، كما تابع المحافظ أعمال رصف عدد من الشوارع الأقل من ٦ أمتار بالطبقة الأسمنتية وأعمال إنشاء مركزي تنمية الأسرة وطب الأسرة في القرية.

36D4A67A-711E-48BB-99F6-D7ED556C1A9F

وأشاد المحافظ بقرب انتهاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي ضمن مجموعة مشروعات خدمية تقدمها المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" لتقديم وتوفير حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين القرية دون الحاجة إلى اللجوء للمدينة لقضائها، حيث يضم المجمع مقرات (الوحدة المحلية القروية، المجلس المحلي، وحدة التضامن الاجتماعي، السجل المدني، مكتب الشهر العقاري، مكتب التموين والمركز التكنولوجي)، حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال به 99% بتكلفة مالية 10 ملايين جنيه، ليتصدر بذلك قائمة المجمعات الخدمية الجاري إنشاؤها ضمن المبادرة، والبالغ عددها 9 مجمعات خدمية بمركز زفتى.

2C1E0664-DBCC-4B88-BC59-7410270AE215

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ١٠٧٥ مشروعًا داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤.٤ مليار جنيه.

9A91DF4C-26E7-47B1-9C76-025A9528029C
محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بنهطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟