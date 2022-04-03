«العائدون» الحلقة الأولى.. قصة أخطر فرع فى تنظيم داعش الإرهابى

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل "العائدون" قصة خلية “الأجانب والمهاجرين”، والتي سعت من قبل الإعلان الرسمي عن تنظيم داعش إلى جذب المقاتلين من كافة دول العالم.

ويضم الهيكل الإداري لتنظيم داعش الإرهابي إدارة تسمى "الوافدين العامة" وهي الإدارة المسؤولة عن استقبال المجندين الجدد في صفوف التنظيم والراغبين بالالتحاق به والقادمين من دول العالم المختلفة وخارج الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، ولكن كيف جذب التنظيم الأجانب لصفوفه وكيف تم تجنيدهم وإعدادهم فيه.

بدأت الحكاية بعد سيطرة تنظيم داعش في عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، ودعوته المسلمين للهجرة إلى ما سماه بدولة "الخلافة" الجديدة.

اعتمد التنظيم على شبكة الإنترنت لجذب المقاتلين الأجانب من كافة أنحاء العالم للانضمام إلى صفوفه، واعتمد التنظيم على الخبرات المتراكمة لتنظيم القاعدة فى هذا المجال، فبعد أن كان الأخير يستقطب العناصر الموالية له من خلال ما كان يعرف بالمواقع الجهادية وغرف الدردشة، بدأ تنظيم داعش فى تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان على رأس مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتمد عليها التنظيم في جذب الأجانب، مواقع تويتر وفيسبوك وتليجرام وإنستجرام (بالإضافة إلى مجلة دابق الناطقة بلسان التنظيم بلغات مختلفة).

ويبلغ عدد الأجانب في صفوف داعش - حسب الأمم المتحدة 40 ألف مقاتل أجنبي قدموا من 110 دول دخلوا سوريا والعراق للانضمام إلى جماعات إرهابية.

وحسب دراسة نشرها المركز الدولي لدراسات التطرف التابع لكينجز كولدج في لندن في يوليو 2018 بلغ عدد الأجانب في صفوف تنظيم داعش تحديدا يبلغ 41,490 شخصا (بواقع 32,809 من الرجال و4,761 امرأة و4,640 طفلا) من 80 دولة.

وأشارت الدراسات إلى أن 18,852 من هؤلاء الأجانب قد وفدوا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7,252 من شرق أوروبا، و5,965 من آسيا الوسطى، و5,904 من أوروبا الغربية، و1,010 من غرب آسيا، و1,063 من جنوب شرق آسيا، و753 من الأمريكيتين وأستراليا ونيوزلاندا، بالإضافة إلى 447 من جنوب آسيا، و244 من جنوب الصحراء الكبرى.

ويذكر مختصون تقنيون معنيون بشؤون الجماعات المتطرفة، أن فريق «داعش» للدعاية الإلكترونية كبير ومنظم وموزع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، ولكل «ولاية» حسابها الإلكتروني الخاص، مثل حساب «ولاية نينوى» الذي ينشر أخبارها، بالإضافة لحسابات «داعش». ويجري الاعتماد أيضا على حسابات خاصة أخرى يتابعها عشرات الآلاف.

وحسبما أشارت صحيفة «جارديان» البريطانية فإن التنظيم يستخدم أساليب غير شائعة في قلب الثغرات الأمنية للمواقع لتحميل مواده على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمات تتيح لمستخدميها نشر مدونات من حسابات سرية». ويعتمد التنظيم أيضا على فتح حسابات احتياطية في حال إغلاق حسابهم من مديري الصفحات، وبهذا استطاع التنظيم نشر لقطات قطع الرؤوس حول العالم في غضون ساعات قليلة.