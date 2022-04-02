«العائدون».. والدة أمينة خليل مصابة بالكانسر وظهور مقر قادة داعش

شهدت أحداث أولى حلقات مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة عدد من المفاجآت.

إصابة والدة أمينة خليل بالكانسر

وفي أول ظهور لشخصية «نادين» التي تجسدها الفنانة أمينة خليل ظهرت والدتها التي تجسدها صفاء الطوخي المصابة بمرض السرطان «الكانسر»، ووالدها سفير متقاعد ولها أخت واحدة، وذهبت إلى مقر عملها الذي ظهر بأنه في الخارجية ولكنها في حقيقة الأمر تعمل لصالح المخابرات المصرية.

كرارة يقابل طليقته لأخذ ابنته

في مشهد آخر، ظهر أمير كرارة وهو يلتقي طليقته ومعها ابنته، وطلبت منه أن ينتبه لابنتها بسبب اضطرارها للسفر إلى دبي لارتباطها بعمل هناك.

ظهور مقر قادة داعش الارهابية

وشهد المسلسل ظهور الفنان إسلام جمال ضمن أفراد داعش، ومحمد فراج وهو يقوم بحفر مقبرة ويعد ضمن أفراد داعش الارهابية حيث ظهر بدور مساعد أمير داعش، داخل مقر قادة داعش والتي تحمل شعار الدولة الاسلامية، ويخططون لعملية إرهابية جديدة.

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل أمير كرارة في إطار أكشن تشويقي مأخوذة عن أحداث حقيقية حول فكرة العائدون من داعش، ويتناول العمل بعض الأحداث الإرهابية التي حدثت مثل محاولة تفجير دار القضاء العالي واقتحام عدد من مؤسسات الدولة.

وترصد الحلقة الأولى وصول معلومات عن خطر يهدد البلاد، وكذا وجود عناصر أمنية مصرية ترصد تحركات الجماعة الإرهابية في دول شرق أوروبا.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: «أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم»، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين» يعرض حصرياً على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.