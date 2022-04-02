الحلقة الأولى من «يوتيرن»|«كريم قاسم» تخلى عن وظيفته ليتزوج فقاطعته أسرته

انطلقت أولى حلقات مسلسل “يوتيرن”، اليوم السبت، والذي يجسد خلاله الفنان كريم قاسم شخصية خالد القبطان صاحب العلاقات المتعددة مع النساء، ويقابل هدى (عبير صبري) الأكبر منه بـ 15عام ويحبها ويتخلى عن وظيفة القبطان ليتزوجها، وذلك ما جعل عائلته تقاطعه.

وحضر خالد قبل زواجه حفل زفاف ابنة خالته يارا (ريهام حجاج) من يوسف (أيمن القيسوني) الذي لا يحب خالد بسبب شعوره بحب خالد ليارا، وبعد مرور سنتين من تعرض خالد للمقاطعة من قبل عائلته بسبب زواجه.

حاول خالد التقرب من أسرته مرة أخرى عن طريق حضور حفل عيد ميلاد خالته (صفاء الطوخي)، إلا أن والدته (عبير منير) تركت الحفل فور علمها بحضوره رافضًة رؤيته والحديث معه، وعبرت خالته عن عدم ترحيبها له في بيتها مما جعله يترك حفل عيد الميلاد.

وبعد انتهاء الحفل، طلب “خالد” مساعدة يارا في التقرب من أسرته ووالدته مرة أخرى وإقناعها بمسامحته، وأظهرت يارا مشاعر القلق من الحديث معه كون زوجها يوسف طلب منها الابتعاد عنه بشكل نهائي، لكن بعد إصرار خالد وافقت على مقابلته بأحد المقاهي دون أن تعلم أن زوجها يراقبها.

إلى جانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip