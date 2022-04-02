المصريين الأحرار يشارك الأطفال احتفالية يوم اليتيم بعين شمس

نظم حزب «المصريين الأحرار» بقطاع شرق القاهرة، زيارة لعدد من دور الأيتام لمشاركة الاحتفال بيوم اليتيم.

وذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

حيث زار وفد الحزب بتنسيق ريمون ناجي عضو المكتب السياسي والمهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا، عدد من دور الأيتام ومنها دار الأمير تادرس الشاطبي لرعاية البنات تحت رعاية الأب إبراهيم يوسف، وعواطف رزق، والجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي تحت إشراف حورية أحمد مديرة المؤسسة واستقبل وفد الحزب وسام اباظة مسؤول القسم النفسي.

وشارك المهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب أمانة عين شمس وهم: «أحمد حسن، ملاك واصف، مرفت فريد، ماجده وليم، مريم إدوارد، تهاني ملاك»

وقام وفد الحزب بتوزيع الهدايا على نزلاء الدور ومشاركتهم فرحة الاحتفال، بالإضافة لتفقد أجزاء من مشروعات ومشغولات الفتيات أصحاب المواهب من اسكتشات ومشغولات يدوية وغيرها.

وأشاد وفد الحزب بجهود مسؤولي الدور في الاهتمام بالنزلاء والقيام على التربية والتعليم وتدريبهن على الحرف والمشغولات ودعم المواهب منهن.

وأعرب عن شكره وامتنانه للقائمين علي الدور لخدمة جانب من أبناء مصر النشء وتربيتهم بصورة صحيحة، ووعد بأن وفد الحزب سوف يكرر الزيارة ويشارك أحد تلك الدور إفطارًا رمضانيًا.

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