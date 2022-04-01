توافد العشرات على مسجد عمرو بن العاص لتأدية صلاة التراويح (صور)

توافد عشرات المصلين اليوم الجمعة، على مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، لتأدية أول صلاة تراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والتزم الجميع داخل مسجد عمرو بن العاص بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين، كما قام حراس المسجد برش المواد المطهرة ولزق علامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

وتحتفل الأمة الإسلامية غدًا السبت بأول أيام شهر رمضان الكريم، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية بأن غدًا السبت 2 أبريل 2022 غرة شهر رمضان لعام 1443 هجريًا، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجريًا.

صلاة التراويح سنة مؤكدة

اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

عدد ركعات صلاة التراويح

عدد ركعات صلاة التراويح اختلف عليه العلماء فهناك من يؤديها من ثمانى ركعات إلى ثلاث وعشرين ركعة في الليل، وتصلي ركعتين ركعتين، ثم يختم بصلاة الوتر، وتصلى فردًا أو جماعة، ولا يجوز قضاؤها عقب خروج وقتها ويجوز ختم القرآن في التراويح بقراءة جزء من القرآن في اليوم الواحد.

توافد عشرات المصلين اليوم الجمعة، إلي مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة لتأدية أول صلاة تراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة.

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