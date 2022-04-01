الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توافد العشرات على مسجد عمرو بن العاص لتأدية صلاة التراويح (صور)

صلاة التراويح
صلاة التراويح

توافد عشرات المصلين اليوم الجمعة، على مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، لتأدية أول صلاة تراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

IMG20220401204617_01

والتزم الجميع داخل مسجد عمرو بن العاص بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين، كما قام حراس المسجد برش المواد المطهرة ولزق علامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

وتحتفل الأمة الإسلامية غدًا السبت بأول أيام شهر رمضان الكريم، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية بأن غدًا السبت 2 أبريل 2022 غرة شهر رمضان لعام 1443 هجريًا، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجريًا.

IMG20220401205256

صلاة التراويح سنة مؤكدة

اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

IMG20220401204617

عدد ركعات صلاة التراويح
عدد ركعات صلاة التراويح  اختلف عليه العلماء فهناك من يؤديها من ثمانى ركعات إلى ثلاث وعشرين ركعة في الليل، وتصلي ركعتين ركعتين، ثم يختم بصلاة الوتر، وتصلى فردًا أو جماعة، ولا يجوز قضاؤها عقب خروج وقتها ويجوز ختم القرآن في التراويح بقراءة جزء من القرآن في اليوم الواحد.

IMG20220401204607

توافد عشرات المصلين اليوم الجمعة، إلي مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة  لتأدية أول صلاة تراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة.

IMG20220401204603_01

IMG20220401204602
IMG20220401204602
IMG20220401204603
IMG20220401204603
IMG20220401204603_01
IMG20220401204603_01
IMG20220401204601
IMG20220401204601
صلاة التراويح مسجد عمرو بن العاص المصلين العشرات مسجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بأمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة