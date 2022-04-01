الزراعة في أسبوع.. رفع الحظر السعودي على النحل المصري وحلول لأزمة الأعلاف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 84، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "توبلي لوبايا" سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما استقبل أيضًا السفير خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

معرض المنتجات والسلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"

كما افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين،.كذلك شهد وزير الزراعة، ختام أعمال البرنامج التدريبي للمبعوثين الافارقة حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم، وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، وجه خلالها الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس ادارة المرصد لثقتهم في رئاسة مصر للدورة الحالية.

رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى السعودية

كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية، كذلك وافق الوزير على استمرار معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان إلى نهاية شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى استمرار معرض خير مزارعنا لاهالينا، وكذلك مهرجان التمور.