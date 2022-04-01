الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أفعال الاتحاد الأوروبى العدائية لن تبقى دون رد

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لن تترك الأعمال العدائية للاتحاد الأوروبي دون رد، وأعربت عن أملها في أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.

وأكد مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس، أن "تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد"، مضيفا أن "عقوبات بروكسل غير المسؤولة (ضد روسيا) تؤثر سلبا على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".

وقال الدبلوماسي الروسي: "لا أعتقد أن الأوروبيين مستعدون لدفع ثمن المزيد من عمليات قتل المدنيين في أوكرانيا من جيوبهم، وتحويل أوروبا من منطقة تعاون واستقرار إلى منطقة صراع".

وفي وقت سابق وصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، كما أكدت السلطات الروسية استعدادها لمثل هذا التطور في الأحداث وأكدت أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وأن البنك المركزي الروسي يتخذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

كذلك أعلنت السلطات الروسية إلزام الدول غير الصديقة بدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي إليها بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.

 

 

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