الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية: الصين ستلتزم بموقفها بشأن أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن الصين ستلتزم بموقفها حيال الأزمة الأوكرانية في القمة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي وستعرب أيضا عن قلقها بشأن توسع الناتو في أوروبا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تنوي بروكسل خلال القمة تحذير بكين من تقديم دعم مادي لروسيا، منوهة بأن بكين ستقاوم الضغوط لتغيير موقفها.

وصرح مسؤول صيني للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أن "الجانب الصيني سيقاوم الضغط لاتخاذ جانب معين و موقف في الصراع في أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة، حتى قبل الأحداث في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي "ببطء وعلى مضض إلى حد ما" يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه الصين.

وتابعت الصحيفة، وبعد العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا ورد فعل بكين تجاهها، أصبح موقف الاتحاد الأوروبي أقرب إلى موقف السلطات الأمريكية، التي تعتبر الصين منافسا استراتيجيا.

و تفاجأ المسؤولون الصينيون، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، من هذا التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمسألة العقوبات ضد روسيا. و قال مسؤول صيني آخر، لم يذكر اسمه للصحيفة: "لقد دفع الوضع في أوكرانيا بلا شك وجهات نظر الاتحاد الأوروبي لتقترب من وجهات نظر الولايات المتحدة.. ستكون لهذا عواقب سلبية على الجانبين".

وفي وقت سابق أبلغ المجلس الأوروبي أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يستعدون للقمة بين الاتحاد الأوروبي و الصين، التي ستعقد في 1 أبريل بشكل افتراضي.

وسيمثل الاتحاد الأوروبي في القمة رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تشارلز ميشيل، وأورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وسيمثل الصين الرئيس، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ.

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