الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: استقبال رمضان بتوزيع 100 طن لحوم صكوك إطعام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تستقبل وزارة الأوقاف، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام، شهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن لحوم إطعام تنطلق يوم الأحد 3-4-2022م وحتى السبت 9-4-2022م إلى المحافظات الآتية:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

بدوره، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود المديريات الإقليمية في مشروع صكوك الإطعام، وبلغت حصيلة الصكوك في الأسبوع الرابع للمشروع (8691000) جنيه وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم، حيث تكثف وزارة الأوقاف من رعايتها للأسر الأولى بالرعاية في إطار دورها المجتمعي، وبالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.

من ناحية أخرى، تلقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خطاب شكر من  الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على نجاح مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي المنعقد بالقاهرة 14 فبراير الماضي.

كما توجه وزير الأوقاف بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التنظيم المشرف لمؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وما لقيه أعضاء المجلس من كرم الضيافة وحسن الوفادة.

جدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماعات الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي قد أقر ورقة العمل التي تقدمت بها وزارة الأوقاف المصرية حول "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء" وذلك بالقرار رقم 4-13-443.

وزارة الأوقاف شهر رمضان المبارك صكوك الإطعام صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك الأوقاف محمد مختار جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

رمضان 2022.. قائمة أبطال برنامج رامز جلال الجديد (صور)

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

محمد أنور عن ظهوره فى «رامز موفى ستار»: كنت شبه الفنانة جواهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»