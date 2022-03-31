الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أعضاء «قومي الإنسان» يتفقدون مركز بدر للإصلاح والتأهيل (صور)

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

اختتم وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل على مدى الأسبوعين الماضيين بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر، الخميس، ضمن المتابعة الدورية من المجلس للمنظومة الجديدة الخاصة بتحويل السجون القائمة إلى مراكز تأهيل وفقا لأحدث المستويات والمعايير الدولية. 

وقام وفدان من أعضاء المجلس، بزيارتين في وقت سابق هذا الشهر، لمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا ومركز جمصة. 

في مركز بدر، اطلع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان علي طبيعة التغيير الذي يطول المنشأت والعناصر البشرية معا في إطار تطوير شامل للسياسات العقابية نحو الإصلاح والتأهيل.

277474070_3218540635136359_755539153701192104_n

 

وتفقد الوفد مركز صحة المرأة، وهو الأول من نوعه في قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حيث يضم المركز أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض لدي النزيلات.

كما قام الوفد بجولة في المركز الطبي الذي يضم كل التخصصات و٤ أجهزة لغسيل الكلى، كما أطلع القائمون على المركز الطبي أعضاء المجلس علي عمل وحدة المشورة والفحص الطوعي التي تعمل بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة من أجل علاج وحماية النزلاء من خطر الإدمان. 

277418399_1349152438883714_1804730384610902486_n

وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية إن المراكز الطبية الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل تستوعب جميع الحالات بين النزلاء والنزيلات، إضافة إلى حالات من المحبوسين احتياطيا في إطار عملية تكاملية بين قطاعات وزارة الداخلية. 

يضم المركز الطبي ببدر ١٧٥ سريرا لخدمة النزلاء والنزيلات.  وقد اجري أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حوارا مع أهالي النزلاء خلال انتظارهم في قسم الاستقبال لزيارة ذويهم حيث أثني أقرباء النزلاء على مستوى المعاملة وتنظيم الزيارات مقارنة بالأوضاع في السابق . 

277453836_348276943905247_3036996768028885493_n

وقام الوفد بجولة في المكتبة والمسجد والكنيسة وحضانة الأطفال ومراكز التأهيل المهنية والفصول التعليمية المختلفة سواء لمحو الأمية أو المنتظمين في الدراسة والملاعب الرياضية وقاعة الموسيقى والمعرض الدائم لمنتجات النزلاء . 

277373782_688601185606439_2259327217679745746_n

وشملت الجولة التعرف على التطور في طرق إعداد الوجبات وتفقد المخبز، وقد اصطحب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني؛ للتعرف على آخر تطورات عملية إحلال مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة محل السجون القديمة وعملية دمج تلك السجون في منظومة حديثة تتفق مع المعايير الدولية.

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مراكز الإصلاح والتأهيل المتابعة الدورية أعضاء المجلس حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

لا وقت للراحة.. الحكومة فى رمضان: طوارئ فى المرافق واستمرار الحماية الاجتماعية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

حقوقيون عن مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية: فى صالح المجتمع المدنى

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»