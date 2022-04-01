الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صورة مختلفة للإبداع.. هذا ما أظهره الجناح المصرى فى إكسبو 2020 

إكسبو 2020
إكسبو 2020

أظهرت دولة الإمارات خلال رحلة إكسبو 2020 تجربة فريدة من نوعها، وذلك بعد استضافتها "إكسبو 2020 دبي"، الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2021، بمشاركة أكثر من 190 دولة، فضلا عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، حيث كشفت الأرقام أن المعرض كسر الرقم القياسي لزوار معرض إكسبو ميلان 2015 ليفوقه بنحو 800 ألف زائر، بعد أن وصل عدد زائريه إلى أكثر من 22 مليون زائر خلال فترة انعقاده.

كما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي عتبة الـ197 مليون زيارة، وذلك بفضل الفعاليات الترفيهية المتنوعة المتاحة عبر البث الحي ([email protected])، والتغطية الواسعة لفعاليات برنامج إكسبو 2020 دبي للإنسان وكوكب الأرض.

 

تجربة مصرية متميزة في إكسبو 2020

وحصل الجناح المصري على إعجاب الكثير من الزوار الذين حضروا للاستمتاع برؤية القطع الأثرية الفرعونية والعروض البصريّة، التي تعبّر عن النهضة الهائلة التي تشهدها مصر في شتى المناحي العمرانية والحضارية والعلمية والثقافية وغيرها، حيث كشف الجناح عن وصول أعداد الزوار، منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي في مطلع أكتوبر الماضي حتى نهاية شهر فبراير، إلى مليون و100 ألف زائر من مختلف الجنسيات والأعمار، ويتزين الجناح المصري الذي صممه المهندس المعماري حازم حمادة، من الخارج بنقوش فرعونية وصورة مجسمة للملك توت عنخ آمون.

ويتكون الجناح من ثلاثة طوابق، ويشمل مدخله الرئيسي بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرام، فيما تتزين قاعة الاستقبال بتابوت فرعوني للكاهن بسماتيك تم إحضاره خصيصًا من المتحف المصري ليكون في استقبال زوار الجناح ومدخلاً لهم إلى المعرض الخاص بالنسخ الأثرية والحرف المصرية القديمة، ويمتد الجناح على مساحة ألف متر مربع.

وتلعب الطواقم الإدارية العاملة في الجناح دوراً مهماً في توفير كافة سُبل الراحة للزوار وتمكينهم من التعرّف عن قرب إلى كافة محتويات الجناح، الذي يضم التابوت الخشبي للكاهن المصري بسماتيك، ونسخة من تمثال كاخ، ومجموعة من المستنسخات الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون، بالإضافة إلى بعض العروض البصرية الشيّقة التي تُبرز الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات.

ويتضمن الجناح قطعا أثرية وعروضا بصرية وسمعية وتقنيات علميّة حديثة، نجحت في جذب هذا العدد الكبير من الزوّار منذ تدشين فعاليات إكسبو 2020 دبي.

 

إكسبو 2020 دولة الإمارات التقدم والتنمية معرض إكسبو معرض إكسبو ميلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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