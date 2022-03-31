الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 7 سنوات لـ«صنايعي» قتل شقيقه بسبب خلافات في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، بمعاقبة  صنايعي جبس بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بقتل شقيقة بسبب خلافات سابقة بينهم، صدر الحكم بعضوية المستشار محمد سامح سعد الدين محمد، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 20222 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه وعلى أثرها توفي المجني علية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، أنه على إثر خلاف بين المتهم "ر.م.م" صناعي جبس، وبين شقيقة من الأم ب.ا.ا، عامل، على أثرها حدثت بينهما مشادة كلامية بينهما فاشهر كلاهما سلاحا أبيض في مواجه الآخر للتعدي على بعضهما فقام المتهم بطعن المجني عليه بطعنه نافذة في الصدر وعلي الفور تم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج وعقب ذلك توفي متأثرا بالإصابة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية.

الإسكندرية مدير النيابة تلقى مشاجرة قسم شرطة شهر المحكمة

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