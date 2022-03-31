براءة المعلمة المتهمة بالتنمر على طفل من ذوى الهمم فى شبرا

قَضت محكمة جنح شبرا، ببراءة «نادية.ي»، المدرسة المتهمة بـ التنمر على الطالب عز الدين شريف، من ذوي الهمم في مدرسة بشبرا، كما قضت بالحبس 6 أشهر لوالدة الطفل المجني عليه، بتهمة السب والقذف، وكفالة 1000 جنيه.

كانت النيابة العامة قد أحالت مدرسة بإحدى المدارس في منطقة شبرا مصر إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة التنمر على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، طالب دمج، والسخرية منه، بالإضافة إلى تعديها عليه بالضرب، مما أدى إلى تبول الطفل لا إراديا على نفسه، ودخوله في حالة نفسية سيئة.

وأحالت جهات التحقيق، المعلمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تنمرها على طفل من الطلاب المحتاجين للرعاية الخاصة، بعد تعديها عليه بالقول بعبارات غير لائقة، قاصدة من ذلك الحط من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك أثناء انعقاد حصة دراسية.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا من والد الطفل، يفيد بتنمر المعلمة على ابنه، وذلك بعد أن طلب الجلوس بأحد المقاعد الأمامية بالصف، الأمر الذي رفضته المعلمة، ثم نبذت الطالب، وسخرت منه أمام زملائه أثناء الحصة الدراسية، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.