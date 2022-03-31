مصرع عامل سقط من «الخامس» في بني سويف الجديدة

لقى عامل خدمات معاونة يقيم في مدينة بني سويف، مصرعه منذ قليل، في جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، عقب سقوطه من الطابق الخامس.

و تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا من أمن جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يفيد بسقوط عامل خدمات معاونة من الطابق الخامس ما تسبب في وفاته في الحال.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى "ي. ع. أ"، 49 سنة، يقيم خلف مستشفى بني سويف التخصصي، ويعمل موظفا داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأن العاملين بالجهاز فوجئوا بصوت ارتطام قوي بالأرض قبل أن يكتشفوا وفاة زميلهم.

ويجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف، وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث.