الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من «الخامس» في بني سويف الجديدة

جثة
جثة

لقى عامل خدمات معاونة يقيم في مدينة بني سويف، مصرعه منذ قليل، في  جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، عقب سقوطه من الطابق الخامس.

و تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا من أمن جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يفيد بسقوط عامل خدمات معاونة من الطابق الخامس ما تسبب في وفاته في الحال.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى "ي. ع. أ"، 49 سنة، يقيم خلف مستشفى بني سويف التخصصي، ويعمل موظفا داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأن العاملين بالجهاز فوجئوا بصوت ارتطام قوي بالأرض قبل أن يكتشفوا وفاة زميلهم.

ويجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف، وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث.

عامل خدمات معاونة بني سويف جهاز مدينة شرق النيل اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلي مدير أمن بني سويف

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وائل لطفي

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