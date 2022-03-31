افتتاح معرضي "زخم المكان" و"ألوان مرحة" بمركز محمود مختار الثقافي

تحتضن قاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم الخميس، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة أميرة نصر، والذي يقام تحت عنوان “زخم المكان”.

هذا ويفتتح المعرض الذي يستمر حتي التاسع من شهر أبريل المقبل، الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

تقدم الفنانة أميرة نصر، في معرضها الجديد “زخم المكان”، رؤية بصرية متميزة من خلال الطباعة البارزة من سطح اللينوليوم، تتنوع فيها الخطوط والمساحات في رؤي مركبة تتوالد في دراما لتصور التوكتوك كائنا متوحشا يتحول إلي حشرة تتوالد وتنتشر، لتلتهم كل حضارة ومدنية في تحد سافر لكل قيم انضباط الشارع. لذلك كانت الفكرة التي استلهمت من الشارع المصري بكل ما يموج به من جلبة وزحام.

هذه الأداة التي تحولت من وسيلة مواصلات بلا أرقام أو تراخيص إلي وحش أخرج جيلا من الأطفال بل والصناع من المدارس والحقول والورش إلي تلك الوسيلة التي أوجدت فوضي وعشوائية نحن فعليا في غني عنها.

لقد صورته الفنانة "أميرة نصر" وقد توحش وصار يحمل سمتا حيوانيا وأصبح له أرجل حشرات في قالب درامي يحمل قدرا كبيرا من الخيال والرؤي الجرافيكية المتنوعة بين الأسود والأبيض، والخطوط التي تتكوم لتصنع تلك العشوائية وتمتد في خطوط تصنع الأرجل والمخالب، وتارة أخري تصوره وقد نبتت له أجنحة كالذباب العملاق الذي يهاجم كل ما هو حضاري أو مدني يغزو المدينة ويلتهمها ويسكنها ويجرف حضارتها ويصنع من شوارعها ومبانيها حجورا له، تخنقها وتعتدي عليها وتحيلها إلي عشوائية .

ــ افتتاح المعرض الجماعي “ألوان مرحة”

في سياق متصل، تحتضن قاعة “إيزيس”، التابعة لمركز محمود مختار الثقافي بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم أيضا، فعاليات معرض الأطفال الجماعي، والذي يقام بعنوان “ألوان مرحة”.

ويفتتح معرض الكاريكاتير “ألوان مرحة” الجماعي للأطفال، الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر المعرض حتي التاسع من شهر إبريل القادم.

ويشارك في معرض الكاريكاتير الجماعي للأطفال “ألوان مرحة”، كل من الفنانيين: أماني هاشم ــ فوزي مرسي ــ خالد المرصفي ــ والفنانة مروة إبراهيم.

يذكر أن “فن الكاريكاتير”، هو لغة ساخرة تمتد عبر العصور والأزمان، فالكاريكاتير يعد أقوي من المقال الصحفي لأنه يوجز المعنى بشكل مبالغ، ويمكن من خلاله الوصول إلي أعقد الأفكار وأصعبها بخطوط بسيطة.



الكاريكاتير فن ساخر، صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية، وتطلق كلمة "كاريكاتير" علي البورتريه الذي يتميز بالمبالغة في ملامح الشخصية، أما كلمة "كرتون" تعني الرسوم الكاريكاتيرية التي تظهر في الصحف والمجلات.