الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الملكة تحتفل بذكرى وفاة الملكة الأم بعد حفل تأبين الأمير فيليب

الملكة ووالدتها
الملكة ووالدتها

تحتفل الملكة بالذكرى العشرين لوفاة والدتها بعد 24 ساعة فقط من حضورها حفل تأبين زوجها.

شوهدت الملكة في مكان عام خارج منزل ملكي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر أمس عندما حضرت قداسًا لدوق إدنبرة الذي توفي العام الماضي.

اليوم سوف تتذكر والدتها في حفل خاص في قلعة وندسور ، حيث توفيت الملكة إليزابيث الملكة الأم، أرملة الملك جورج السادس، عن عمر يناهز 101 عام في 30 مارس 2002.

تمت وفاتها في عطلة عيد الفصح في عام اليوبيل الذهبي للملكة، حيث أشادت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة المالكة، بالملكة السابقة "لإلهامها العاطفة الكبيرة من الجمهور والتي تحدثت عنها ابنتها الملكة، فكانت تحظى بمكانة خاصة احتلتها في قلوب الكثيرين".


ولدت الملكة الأم السيدة إليزابيث باوز ليون في 4 أغسطس 1900.

تزوجت من دوق يورك عام 1923 وأنجبا معًا ابنتين، إليزابيث ومارجريت.

أصبح الزوجان ملكًا وملكة عام 1936، عندما تنازل إدوارد الثامن عن العرش، تم تتويجهما لاحقًا في كنيسة وستمنستر.

يعود الفضل إلى الملكة الأم في إعادة بناء النظام الملكي من أنقاض تنازل عمها وأصبحت حجر الزاوية في منزل وندسور.

بقيت في العاصمة مع جورج السادس خلال الغارة، وكان يُنظر إلى الزوجين على أنهما يتشاركان في مصاعب الحرب في البلاد عندما تم تفجير قصر باكنجهام.

كما زاروا المجتمعات التي تعرضت للقصف خلال الحرب مما أدى إلى بعض اللقطات الأكثر شهرة للزوجين خلال هذه الفترة.

تأتي لحظة ذكرى الملكة الخاصة لوالدتها بعد يوم واحد فقط من وداع زوجها فيليب الذي دام 73 عامًا.

كان الدوق  مثل الملكة الأم  مصدرًا لدعم الملك مدى الحياة.

تميزت مراسم التأبين المزدحمة بالعديد من العناصر التي لم تتمكن من المضي قدمًا خلال جنازة الدوق في أبريل من العام الماضي بسبب قيود Covid.

اصطحب دوق يورك المشين والدته إلى مقعدها لتتولى دورًا رئيسيًا ووسطيًا على الرغم من دفع تسوية خارج المحكمة بملايين الجنيهات الإسترلينية في قضية اعتداء جنسي مدني قبل أسابيع قليلة فقط.

الملكة اليزابيث الثانية وفاة فيليب والده دوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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