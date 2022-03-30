الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تغريم 20 شخصا.. سكوتلاند يارد تثير الذعر البريطاني وتهدد «جونسون»

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واجه تهديدًا متجددًا لمنصبه بشأن فضيحة بارتيجيت بعدما أدى قرار الشرطة بتغريم 20 شخصًا لخروقات الإغلاق إلى تحطيم زعمه بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها في داونينج ستريت.


وتابعت أنه ينظر إلى الخطوة التي اتخذتها شرطة العاصمة على أنها تأكيد واضح لخرق القانون في قلب الحكومة، ومع ذلك فقد أثار داونينج ستريت الغضب والسخرية من خلال رفض قبول إشعارات العقوبة الثابتة، ما يعني أن القواعد قد تم كسرها بشكل نهائي.


وأضافت أنه في يوم محموم، أُجبر داونينج ستريت أيضًا على التراجع بعد أن قال في البداية إنه لن يكشف عما إذا كان سيمون كيس ، سكرتير مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية ، من بين أولئك الذين صدر لهم إشعار بعقوبة ثابتة.


وأشارت إلى أنه مع توضيح شرطة العاصمة Met أن هذه كانت الدفعة الأولى فقط من الإحالات - والمقابلات مع شخصيات رئيسية معينة من المحتمل أن تتم في الأسابيع المقبلة - لا يزال هناك احتمال أن يكون جونسون من بين أولئك الذين طُلب منهم دفع إشعار بغرامة ثابتة.


وأكدت الصحيفة، أن تهديد بعض نواب حزب المحافظين تضاءل بإقالته في الأسابيع الأخيرة وسط الأزمة في أوكرانيا، لكن تأكيد العقوبات الأولى يوم الثلاثاء أعاد إشعال الحديث عن تحدٍ محتمل.


وقال نواب حزب المحافظين الذين نظموا في السابق جلسات ضد جونسون إنهم سيجدون الآن جهودهم لإقناع زملائهم بأن رئيس الوزراء كذب على البرلمان، قال أحدهم: «إنهم أول دليل على انتهاك القوانين، على الرغم من النفي».


وقال عضو برلماني آخر، إنه في حين أن عدد الناقدين الصريحين ظل منخفضًا إذا تم تغريم جونسون فإن التهديد بإجراء تصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء قد يطفو على السطح مرة أخرى.

بوريس جونسون حزب المحافظين مجلس الوزراء شرطة العاصمة قواعد كورونا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون داونينج ستريت

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل 4 مذكرات تفاهم بين مصر وأنجولا

مدير مكتب هالة زايد: «الوزيرة أمرتنى بتنفيذ أى طلبات خاصة بالأسرة»

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض: ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟