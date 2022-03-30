الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سليمان وهدان يعلن موافقة الوفد على قانون «العمل الأهلي»

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ووجه "وهدان" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على التقرير المعروض حيث أن المشروع يسمح لتوفيق الأوضاع باقى الجمعيات ما يبلغ 22 ألف جمعية، موضحا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تنمية المجتمع والرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اعتبار عام -2022 عام المجتمع المدنى خاصة وأن الجمعيات تقوم بمجهود جبار فى التعليم والتدريب والتشغيل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة الأولي من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 149 لسنة 2019.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.                                

ورفض المجلس اقتراح بتعديل المادة من النائب احمد مقلد والذي طالب بزيادة مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام بدلا من 6 أشهر. 

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية رفضه لمقترح النائب وقال ان مدة ال 6 أشهر كافية جدا لتوفيق الأوضاع خاصة وان هناك أكثر من 28 ألف جمعية قامت بتوفيق أوضاعها وهناك 11 ألف جمعية قامت بتجميد نشاطها وهناك عدد قليل جدا مستهدف توفيق الأوضاع ومدة الـ 6 أشهر كافية جدا لهذا الغرض.

النائب الوفدى سليمان وهدان ذوي الإعاقة العمل الأهلي التقرير المعروض التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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