الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا والمغرب يبحثان جهود مكافحة كورونا وتغير المناخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحثت الولايات المتحدة والمغرب اليوم الأربعاء الأولويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وأزمة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في الرباط بالمغرب، وفقًا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أجندة إصلاح الملك محمد السادس والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، مؤكدة إشادة بلينكن بنجاحات تحققت نتيجة اتفاق مدته خمس سنوات تبلغ قيمته 460 مليون دولارـ والذي تديره مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية- وركز على توسيع الفرص المتاحة للناس في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى استعراض العلاقات الاقتصادية القوية، وسبل تعميقها عبر كل هذه الجهود.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، مشددًا على ضرورة إنهاء حرب روسيا ضد شعب أوكرانيا ذات التداعيات السلبية الملموسة على المنطقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والطاقة، متعهدًا بمواصلة دعم الولايات المتحدة للمملكة وشعبها.

الولايات المتحدة المناخ بلينكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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