الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القصبي: تعديلات قانون «الجمعيات الأهلية» تقر مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع

النائب عبد الهادي
النائب عبد الهادي القصبي

استعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبدالقوي وستين نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

 وقال القصبي، إن مشروع القانون يهدف لمنح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

 وتابع: "كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه".

الدكتور عبدالهادي القصبي لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مشروع القانون الاشخاص ذوي الاعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

تأخر وصول رحلة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة

الحكومة تتقدم بطلب لسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل من البرلمان

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة