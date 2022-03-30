"هن" و"الربيع" و "إطلالة" افتتاح 3 تشكيلية بدار الأوبرا المصرية .. اليوم

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الفردي الخاص والذي يقام بعنوان “هن”، للفنان ناجي شاكر، ويستمر المعرض حتي ٣١ مارس الجاري. وذلك بقاعة صلاح طاهر بساحة دار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة.

كما يفتتح الدكتور مجدي صابر، أيضا معرض الفنانة إيناس سعد، والذي يقام بعنوان “الربيع”، وذلك بقاعة صلاح طاهر أيضا، ويستمر المعرض حتي السابع من شهر أبريل المقبل.

ويضم معرض “الربيع” للفنانة إيناس سعد، ٤٥ لوحة زيت وأكريليك وميكس ميديا تعبر عن المرأة وأهم القضايا المتعلقة بها مثل التمييز ضد المرأة، التحرش، التنمر، الزواج المبكر، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة.

ــ وافتتاح معرض “إطلالة” للنحت علي الخشب

في سياق متصل، يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أيضا فى السادسة والنصف مساء اليوم، بقاعة زياد بكير، معرض بعنوان “إطلالة سمر”، للفنانة التشكيلية سمر سعد حيث تعرض ٣٥ قطعة فنية من النحت علي الخشب والتي تدمج بين الفن الإسلامي والفرعوني بالإضافة إلى تجسيد لبعض الحيوانات كما يضم المعرض لوحات من الكولاج تعبر عن المرأة عبر العصور المختلفة من العصر الفرعوني الي العصر الحديث، يستمر المعرض حتي الأحد ٣ أبريل المقبل .

ــ فنان الجاز يحيي خليل يختتم موسم حفلاته الشتوية بمسرح سيد درويش

كما يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء اليوم، حفل فني يختتم من خلاله موسمه الفني لفصل الشتاء. حيث يقدم “خليل” خلال الحفل عدد من أعماله الخاصه إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين فى مصر هم محمد علي ( كمان) ، محسن علام ( أكورديون ) ، محمد السواح ( ترومبت ) ومغنية الجاز والبلوز الكندية شيرى بلوور التى تؤدى مختارات من أعمال الجاز العالمية.

وكان يحيى خليل قد أنهى جولة فنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قدم خلالها سلسلة حفلات أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام كما شارك بحفل فى حديقة شيكاغو هامبولدت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي لموسيقى العالم وهو المهرجان الذى تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم .

من جانبه أكد المايسترو يحيى خليل أنه فور انتهائه من كافة إرتباطاته الفنية بمصر يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حفلاته هناك .

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد يحيى خليل أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى باعتباره اول صانع للنجوم فى مصر و الشرق كما كانت له اسهامات كبيرة فى تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل .

