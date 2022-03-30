«االحب فوق هضبة الهرم» و«إمرأة مطلقة».. المرض يمنع مديحة كامل من البطولة

الوسط الفني ملئ بالأسرار والكواليس، وخاصة في اختيار الأدوار وتجسيد الشخصيات، فربما فنان يقبل وآخر يعتذر وثالث لم يتمكن بسبب ظروف تمنعه، فهناك العديد من الأدوار التي تم ترشيح فنانين لها ولكن لم يحالفهم الحظ وتذهب لممثلين آخرين، وقد يتم أحيانًا تغيير طاقم العمل بأكمله.

الراحلة مديحة كامل، حدث معها هذا الأمر، فقد كانت مرشحة لفيلم" الحب فوق هضبة الهرم" إلا أن المرض وقف حائلًا بينها وبين عدم الخوض في تصوير مشاهد الفيلم، وذلك بحسب ما قالته للإعلامية سلمى الشماع أثناء زيارتها لها بالمستشفى، فقد كانت وقتئذ تعاني من جلطة في شرايين أوردة القدم اليسرى، نتيجة إرهاق شديد وحالة حزن شديدة تعرضت لها، وكان واضح في الفيديو.

وقالت الفنانة الراحلة مديحة كامل، في سؤال الإعلامية سلمى الشماع لها عن أعمالها القادمة، فقالت إنها سوف تقوم بمشاركة الفنان أحمد زكى في فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" بدلًا من الفنانة آثار الحكيم، وكان من إخراج عاطف الطيب، خلال تعافيها من المرض وخروجها من المستشفى، كما ستقوم بالمشاركة في فيلم" إمرأة مطلقة" بدلًا من نجلاء فتحي مع المخرج أشرف فهمي، وكان هذا اللقاء عام 1985.

يشار إلى أن فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عرض لأول مرة في 3 فبراير عام 1986، وهذا الفيلم الذي يناقش معاناة الشباب وعدم القدرة على الزواج، وتدور أحداث الحب فوق الهضبة، حول مشكلة الشباب فى عدم القدرة على الزواج وقلة الدخل وعدم العثور على عمل مناسب أو السكن.

وقامت بالبطولة مع الفنان أحمد زكي الفنانة آثار الحكيم، وتدور القصة حول شاب وفتاه يتزوجان سرًا نظرًا لعدم القدرة على تكاليف الحياة الباهظة، وحين حاولا ممارسة الحياة الزوجية الطبيعية لم يجدا أفضل من جدران الأهرامات ساترًا لهما، حتى وقعا فى قبضة بوليس الآداب.